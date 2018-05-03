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Кинологи проверяют сообщение об угрозе взрыва в здании Департамента здравоохранения Москвы
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Кинологи проверяют сообщение об угрозе взрыва в здании Департамента здравоохранения Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Здание находится в Оружейном переулке.
В четверг, 3 мая, в экстренные службы города поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании столичного Департамента здравоохранения.
— Кинологи после анонимного сообщения о взрывном устройстве направлены в здание по адресу: Оружейный переулок, дом 43, строение 1, — сообщили в экстренных службах города.
Отмечается, что в настоящее время специалисты обследуют здание, передает ТАСС.
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