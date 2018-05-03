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Женщина в ходе пьяной ссоры ранила ножом мужчину в Долгопрудном
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Женщина в ходе пьяной ссоры ранила ножом мужчину в Долгопрудном 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Долгопрудном пьяная ссора закончилась поножовщиной, женщина ранила знакомого, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
В Долгопрудном квартире в доме на улице Заводская бригадой скорой помощи в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1979 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в женщина 1974 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали.
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