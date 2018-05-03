Судят столичного адвоката, бравшего 3 млн за переквалификацию дела в суде

Москве перед судом предстанет адвокат столичного адвокатского бюро «Закон и право», обещавший своей клиентке организовать за 3 млн руб. переквалификацию в суде. Адвокат Адвокатской палаты Московской области 42-летний Станислав Батяев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году Батяев на основании ордера представлял интересы женщины, которая являлась фигурантом уголовного дела о групповом разбое. С мая по август адвокат во время встреч и телефонных переговоров убеждал свою подзащитную что за 3 млн руб. сможет повлиять на предварительное расследование, а также на переквалификацию в суде. Деньги, по словам юриста, предназначались высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов

Следствие полагает, что в действительности Батяев не имел возможности повлиять на уголовное дело и достоверно знал, что оснований для переквалификации действий его подзащитной нет. Все деньги юрист собирался присвоить.

17 августа 2017 года адвокат был задержан в одном из столичных офисов на улице Народного Ополчения, когда получал от клиентки часть оговоренной суммы в 250 000 руб. В ходе следствия он признал свою вину, согласился на особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде и был переведен под домашний арест.

Адвокатское бюро «Закон и Право» основано в 2003 году. В 2017 году руководитель бюро и управляющий партнер адвокат с 20-летним стажем к.ю.н. Максим Загорский по решению Пресненского суда Москвы был помещен под домашний арест как фигурант уголовного дела, возбужденного по ст. 306, 307, 309 УК РФ (заведомо ложный донос, заведомо ложные показания, подкуп или принуждение к даче показаний). По информации СМИ, Загорский вместе со своим клиентом предпринимателем Константином Пономарев, обвинявшемуся в неуплате налогов на 8 млрд руб, разработали криминальную схему, включающую в себя, в частности, подкуп свидетеля за $20 000 и подкуп обвиняемого за $50 000 (Legal.Report писал об этом здесь).