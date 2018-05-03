Тренеру, которого обвинили в педофилии, запретили видеться с женой

Следователь отказал в свиданиях с женой тренеру фитнес-клуба, которого обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване с девочкой. Об этом Е1.RU сообщила супруга инструктора Ольга.

— Следователь Зайцев отказал мне в свиданиях с мужем, — рассказала супруга тренера. — Он сказал, что может давать, а может не давать разрешение на его усмотрение.

— В соответствии со статьей 18 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» обвиняемым на основании письменного разрешения следователя может быть предоставлено свидание с родственниками и иными лицами, — пояснили в СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга . — Согласно норме закона, предоставление такой возможности является правом, а не обязанностью следователя, причём вопрос этот решается индивидуально, в зависимости от интересов следствия, от конкретной стадии расследования, от тайны следствия и так далее.

При этом в СК отметили, что разрешение на свидание может быть выдано позже.

— Необходимо также напомнить, что расследование по уголовному делу по-прежнему продолжается, проверяются разные версии, — добавили в СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. — Об итогах расследования СМИ и общественности будет сообщено дополнительно.

Инструктор уже полгода находится за решеткой в СИЗО — все это время идет расследование уголовного дела. Тренеру грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Дома его ждут жена и сын.

История, после которой тренер был арестован, произошла 18 ноября 2017 года. Он 20 минут посидел на диванчике в фитнес-клубе с семилетней девочкой, и в этот же вечер его задержала полиция. Девочка, которая пришла в клуб на занятие в школу моделей, почему-то ушла с урока. Прихода мамы она решила ждать в холле центра на диване.

Когда мать забрала ребёнка, девочка сказала, что какой-то дядя трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган. Мама девочки написала заявление в полицию. Когда полицейские приехали в фитнес-клуб, они по камерам выяснили, что в тот вечер рядом с девочкой был только один мужчина — тренер клуба, который сидел с ней на диване. На видео следователи разглядели непристойные действия в отношении ребёнка.

По словам адвоката, следствие считает, что раз инструктор сидел с раздвинутыми ногами, то это свидетельствует о том, что он мастурбировал при ребёнке. Также доказательство этого основывается на 15-секундном кусочке видео, на котором колеблется журнал в руках мужчины. Якобы именно им тренер прикрывал свои похабные действия от сидевших напротив него менеджеров и проходящих мимо людей.

Кроме того, следователи посчитали странным тот факт, что тренер, перед тем как уйти, берёт двумя пальцами мобильный телефон, лежащий на спинке дивана. Со слов адвоката, в СК уверены, что он так взял телефон, потому что в этот момент зажимал в руке сперму.

Ранее мы публиковали комментарии экспертов, которые проанализировали видео с тренером и девочкой.