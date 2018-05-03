В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению оружия

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ ликвидировали в Москве подпольную лабораторию по изготовлению огнестрельного оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что задержали 35-летнего неработающего жителя столицы.

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Западного и Юго-Западного административных округов столицы во взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области и ФСБ России на Профсоюзной улице выявили мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия", — сообщила представитель МВД.

В гараже задержанного изъяли и направили на экспертизу предметы, конструктивно схожие с револьвером системы «Наган», пистолетами ПМ, приспособлением для бесшумной стрельбы, карабином Мосина, автоматом Калашникова, снайперским прицелом, а также 244 патрона разного калибра. «Кроме того, обнаружены сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, которое использовалось для внесения технических изменений и изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов», — добавила Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.