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В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению оружия
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В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению оружия 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ ликвидировали в Москве подпольную лабораторию по изготовлению огнестрельного оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что задержали 35-летнего неработающего жителя столицы.
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Западного и Юго-Западного административных округов столицы во взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области и ФСБ России на Профсоюзной улице выявили мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия", — сообщила представитель МВД.
В гараже задержанного изъяли и направили на экспертизу предметы, конструктивно схожие с револьвером системы «Наган», пистолетами ПМ, приспособлением для бесшумной стрельбы, карабином Мосина, автоматом Калашникова, снайперским прицелом, а также 244 патрона разного калибра. «Кроме того, обнаружены сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, которое использовалось для внесения технических изменений и изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов», — добавила Волк.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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