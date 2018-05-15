В квартире на востоке Москвы обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Тело задушенной девушки обнаружено в одной из квартир на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в одной из квартир на 15-й Парковой улице обнаружено тело 22-летней девушки, на теле которой имеются признаки насильственной смерти. По предварительной информации, она была задушена. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ее гибели", — сказал собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, девушка была студенткой Московского финансово-юридического университета.