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В квартире на востоке Москвы обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти
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В квартире на востоке Москвы обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти 

ТАСС 12 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Тело задушенной девушки обнаружено в одной из квартир на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Накануне вечером в одной из квартир на 15-й Парковой улице обнаружено тело 22-летней девушки, на теле которой имеются признаки насильственной смерти. По предварительной информации, она была задушена. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ее гибели", — сказал собеседник агентства.
По данным некоторых СМИ, девушка была студенткой Московского финансово-юридического университета.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.
ТАСС: последние новости
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