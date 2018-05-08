Пассажир Mazda на севере Москвы погиб после столкновения иномарки с деревом

Поздним вечером 7 мая в Ижорском проезде мужчина 1986 г. рождения, находясь за рулем автомобиля Mazda CX-7, не справился с управлением и врезался в дерево. «В результате ДТП мужчина 1969 г. рождения, пассажир иномарки, погиб на месте. Водитель выжил», — сказали в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.