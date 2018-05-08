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Пассажир Mazda на севере Москвы погиб после столкновения иномарки с деревом
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Пассажир Mazda на севере Москвы погиб после столкновения иномарки с деревом 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: Главный региональный
Один человек погиб в результате аварии на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Поздним вечером 7 мая в Ижорском проезде мужчина 1986 г. рождения, находясь за рулем автомобиля Mazda CX-7, не справился с управлением и врезался в дерево. «В результате ДТП мужчина 1969 г. рождения, пассажир иномарки, погиб на месте. Водитель выжил», — сказали в ведомстве.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
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