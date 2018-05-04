Иномарка сбила пешехода на севере Москвы

«Около 19:45 поступила информация, что на Бескудниковском бульваре в районе дома №40 водитель Chevrolet совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места аварии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции в настоящий момент полиции находятся на месте аварии, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Он добавил, что по предварительным данным, пешеход получил незначительные травмы.