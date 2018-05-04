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Иномарка сбила пешехода на севере Москвы
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Иномарка сбила пешехода на севере Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Полиция в Москве устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал пешеход, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ ГИБДД РФ по Москве.
«Около 19:45 поступила информация, что на Бескудниковском бульваре в районе дома №40 водитель Chevrolet совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места аварии», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции в настоящий момент полиции находятся на месте аварии, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Он добавил, что по предварительным данным, пешеход получил незначительные травмы.
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