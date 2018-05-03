В Сочи завершено расследование уголовного дела о серии краж

В ходе следствия сотрудники полиции установили, что обвиняемый в ночное время суток похищал на территории Хостинского района кабели наружного освещения, после чего сдавал их в пункты приема металла.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника по месту его проживания.

Установлена причастность обвиняемого к 15 фактам аналогичной противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.