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В Сочи завершено расследование уголовного дела о серии краж
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В Сочи завершено расследование уголовного дела о серии краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следственным подразделением УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В ходе следствия сотрудники полиции установили, что обвиняемый в ночное время суток похищал на территории Хостинского района кабели наружного освещения, после чего сдавал их в пункты приема металла.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника по месту его проживания.
Установлена причастность обвиняемого к 15 фактам аналогичной противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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