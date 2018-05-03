В Зауралье депутат отработает кражу кошелька у ребенка

Звериноголовский райсуд вынес приговор женщине-депутату одной из сельских дум, признав ее виновной в краже у ребенка. Народной избраннице назначили 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР

Инцидент произошел в конце ноября 2017 года в детском отделении районной больницы. Депутат увидела в коридоре сумку и достала из нее кошелек. В портмоне находилось более 6 000 рублей.

Как оказалось, сумка принадлежала несовершеннолетней девочке, которая в тот момент была на приеме у врача. Деньги школьнице дала мать для совершение кредитных операций через банкомат.

В суде обвиняемая вину признала.

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