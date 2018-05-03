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В Ярославле 18-летний парень избил росгвардейца
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В Ярославле 18-летний парень избил росгвардейца 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Всё произошло 2 мая во дворе одного из домов по проезду Доброхотова. Компания молодых людей вела себя очень шумно и агрессивно. Тогда местные жители вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии потребовали у молодых людей прекратить веселье. Но в ответ на это 18-летний ярославец начал избивать 27-летнего сотрудника Росгвардии. Когда началась потасовка, многие из компании разбежались кто куда.
Дебошира скрутили и отправили в отделение полиции.
— По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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