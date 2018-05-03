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В Омске сожгли 63 килограмма наркотиков
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В Омске сожгли 63 килограмма наркотиков 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В котельной МП «Тепловая компания» межведомственной комиссией в составе сотрудников УФСБ и УМВД России по Омской области, региональных минздрава и минприроды уничтожено свыше 63 килограммов марихуаны, гашиша и различных синтетических психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Как рассказали в ведомстве, все эти наркотические и психотропные средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Омской области. Производства по уголовным делам, в которых эти вещества были вещественными доказательствами, уже окончены. Лица, причастные к незаконному обороту данных наркотических средств, осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу.
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