В Омске сожгли 63 килограмма наркотиков

УМВД В котельной МП «Тепловая компания» межведомственной комиссией в составе сотрудников УФСБ России по Омской области , региональных минздрава и минприроды уничтожено свыше 63 килограммов марихуаны, гашиша и различных синтетических психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, все эти наркотические и психотропные средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Омской области. Производства по уголовным делам, в которых эти вещества были вещественными доказательствами, уже окончены. Лица, причастные к незаконному обороту данных наркотических средств, осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу.