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В Котельниче мужчина напал на местную жительницу и отобрал сумку
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В Котельниче мужчина напал на местную жительницу и отобрал сумку 

Vyatka-grad.ru 41 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
26 апреля в межмуниципальный отдел МВД России «Котельничский» обратилась 24-летняя жительница районного центра — около 18 часов ее ограбили на улице Луначарского.
Женщина шла после работы домой, сзади ее с силой толкнул какой-то мужчина, она упала, и он открыто похитил ее сумку с паспортом, ключами, банковской картой и деньгами в сумме около 2 тысяч рублей.
По факту грабежа, совершенного с применением насилия, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России. В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый житель Котельнича, 1999 года рождения.
«Со слов подозреваемого, в тот вечер он специально шел следом за потенциальной жертвой, выбирая безлюдное место, где ему никто не помешает напасть», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В ходе обыска паспорт и карта потерпевшей были у него изъяты. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Фото — pg11.ru
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