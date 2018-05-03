В Котельниче мужчина напал на местную жительницу и отобрал сумку

26 апреля в межмуниципальный отдел МВД России «Котельничский» обратилась 24-летняя жительница районного центра — около 18 часов ее ограбили на улице Луначарского.

Женщина шла после работы домой, сзади ее с силой толкнул какой-то мужчина, она упала, и он открыто похитил ее сумку с паспортом, ключами, банковской картой и деньгами в сумме около 2 тысяч рублей.

По факту грабежа, совершенного с применением насилия, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России. В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый житель Котельнича , 1999 года рождения.

«Со слов подозреваемого, в тот вечер он специально шел следом за потенциальной жертвой, выбирая безлюдное место, где ему никто не помешает напасть», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В ходе обыска паспорт и карта потерпевшей были у него изъяты. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото — pg11.ru