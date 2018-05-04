В Центральном округе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Хамовники задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на мужчину с хищением денежных средств в размере 1 млн рублей.

В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что в его квартиру, расположенную на Фрунзенской набережной, ворвались двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили его. После этого злоумышленники похитили у него денежные средства, ювелирные изделия и личные вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 40-летний житель Москвы. У задержанного изъяты предметы, похожие на пистолеты, которые направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастника противоправной деятельности.