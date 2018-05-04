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В Центральном округе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении
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В Центральном округе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Хамовники задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на мужчину с хищением денежных средств в размере 1 млн рублей.
В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что в его квартиру, расположенную на Фрунзенской набережной, ворвались двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили его. После этого злоумышленники похитили у него денежные средства, ювелирные изделия и личные вещи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 40-летний житель Москвы. У задержанного изъяты предметы, похожие на пистолеты, которые направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастника противоправной деятельности.
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