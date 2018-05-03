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Азербайджанец убил земляка во время конфликта в Петербурге
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Азербайджанец убил земляка во время конфликта в Петербурге 

360tv.ru 47 минут назад
Житель Азербайджана застрелил 32‐летнего соотечественника в ходе ссоры в Санкт‐Петербурге. Позже 46‐летний подозреваемый скрылся с места преступления, сообщило ИА Nation News.
Спор между двумя азербайджанцами 30 апреля перерос в конфликт. Один из мужчин выстрелил в оппонента, который от полученной травмы скончался. На следующий день полицейские задержали преступника. Проводится расследование.
Житель Ставропольского края напал с ножом на сотрудников полиции. Правоохранители применили табельное оружие и застрелили мужчину.
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