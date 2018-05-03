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Мужчина пришел в больницу с ножевым ранением и позже умер
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Мужчина пришел в больницу с ножевым ранением и позже умер 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Возбуждено уголовное дело.
Утром 2 мая в одну из больниц, расположенных на юго-востоке столицы, пришел мужчина 1969 года рождения. У него было диагностировано колото-резаное ранение груди. Через несколько часов он скончался, несмотря на усилия врачей.
По данным агентства городских новостей «Москва», сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
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