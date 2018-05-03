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Начальник госавиации Роскосмоса арестован
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Начальник госавиации Роскосмоса арестован 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальник отдела госавиации Роскосмоса Владимир Борисов решением Мещанского районного суда Москвы взят под стражу.
«Срок ареста был продлен до 30 июля», — передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Мещанского суда Москвы Юлии Котоминой.
В данный момент Борисов находится под стражей в одном из СИЗО Москвы. По данным материалов дела, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», причем в чем конкретно обвиняют Борисова, в пресс-службе не пояснили.
«Следственные мероприятия связаны с деятельностью Владимира Борисова в авиационной отрасли в 2013 году. У Роскосмоса нет вопросов к его работе в госкорпорации», — заявили в Роскосмосе.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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