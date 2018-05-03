Жительница Брединского района будет отбывать срок за неуплату алиментов

Суд Брединского района признал виновной в совершении преступления 43-летнюю Ольгу П, которая не платила алименты за содержание своей несовершеннолетней дочери.

«Женщина лишена родительских прав, ее единственная дочь сначала воспитывалась в детском доме, затем перешла в приемную семью. Исполнительное производство по взысканию алиментов с Ольги П. было возбуждено в Брединском отделе судебных приставов в июне 2015 года. Но денег взыскатель так и не увидел: мать ребенка практически все это время с момента возбуждения исполнительного производства провела в местах лишения свободы: в ее «послужном» списке шесть судимостей — все по ст. 158 УК РФ «Кража», различаются только части статьи», — пояснили в пресс-службе судебных приставов.

По данным производства, долг по алиментам составил 56 тысяч рублей.

Начальник Брединского отдела судебных приставов Михаил Грицещенко отметил, что это первый в районе столь жесткий приговор с лишением свободы должнику по алиментам за последние два года и первый вообще — матери-алиментщице.

Отбывать наказание женщину направят в колонию-поселение.