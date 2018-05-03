Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве девушки подростка

Следствие ходатайствует об аресте подростка, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке столицы.

По версии следствия, вечером 30 апреля юноша вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская нанес 22-летней девушке множество колото-резаных ран в область лица и туловища. Она скончалась на месте. Преступника задержали, опознать молодого человека помогли камеры видеонаблюдения. Он признал вину. Для проверки состояния обвиняемого ему назначили комплексную экспертизу.