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Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве девушки подростка
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Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве девушки подростка 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Следствие ходатайствует об аресте подростка, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке столицы.
Расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
По версии следствия, вечером 30 апреля юноша вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская нанес 22-летней девушке множество колото-резаных ран в область лица и туловища. Она скончалась на месте. Преступника задержали, опознать молодого человека помогли камеры видеонаблюдения. Он признал вину. Для проверки состояния обвиняемого ему назначили комплексную экспертизу.
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