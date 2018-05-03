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В Соликамске грабитель с пистолетом напал на офис МФО
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В Соликамске грабитель с пистолетом напал на офис МФО 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске совершили разбойное нападение на офис одной из микрофинансовых организаций.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, неизвестный, угрожая кассиру пистолетом, похитил семь тысяч рублей. Полицейские сразу же после поступления обращения выехали на место преступления. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили машину, на которой скрылся налётчик и вскоре задержали подозреваемого.
«Им оказался ранее судимый 38-летний житель Соликамска. В ходе личного досмотра у него изъяли пневматический пистолет и часть похищенных денег. Сейчас он находится под стражей. По факту разбойного нападения на офис МФО возбудили уголовное дело», — сообщили в краевом главке.
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