В Соликамске грабитель с пистолетом напал на офис МФО

Соликамске совершили разбойное нападение на офис одной из микрофинансовых организаций.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю , неизвестный, угрожая кассиру пистолетом, похитил семь тысяч рублей. Полицейские сразу же после поступления обращения выехали на место преступления. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили машину, на которой скрылся налётчик и вскоре задержали подозреваемого.

«Им оказался ранее судимый 38-летний житель Соликамска. В ходе личного досмотра у него изъяли пневматический пистолет и часть похищенных денег. Сейчас он находится под стражей. По факту разбойного нападения на офис МФО возбудили уголовное дело», — сообщили в краевом главке.