В Нижневартовске суд приговорил «закладчика» наркотиков к 9 годам колонии

Нижневартовский суд признал виновным мужчину, который занимался распространением наркотических средств.

Обвинения вынесены за незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц в сговоре, с использованием сети Интернет.

Прокурор во время судебного процесса представил суду доказательства того, что обвиняемый ранее приобрёл наркотики с целью дальнейшего сбыта по городу в виде закладок.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время очередной закладки.

У задержанного изъяли наркотические вещества массой порядка 700 грамм. Часть наркотиков обнаружили на месте задержания, оставшуюся часть нашли во время обыска места проживания мужчины.