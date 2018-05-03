В Нижневартовске суд приговорил «закладчика» наркотиков к 9 годам колонии 

Нижневартовский суд признал виновным мужчину, который занимался распространением наркотических средств.
Обвинения вынесены за незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц в сговоре, с использованием сети Интернет.
Прокурор во время судебного процесса представил суду доказательства того, что обвиняемый ранее приобрёл наркотики с целью дальнейшего сбыта по городу в виде закладок.
Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время очередной закладки.
У задержанного изъяли наркотические вещества массой порядка 700 грамм. Часть наркотиков обнаружили на месте задержания, оставшуюся часть нашли во время обыска места проживания мужчины.
Суд приговорил обвиняемого к 9 годам в исправительной колонии строго режима.