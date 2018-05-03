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Кладбищенский воришка
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Кладбищенский воришка 

ТВ-МИГ 57 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Очередного «охотника» за металлом задержали на днях полицейские ОМВД России по Судогодскому районы. 35-летний судогодец подозревается в хищении имущества с городского кладбища.
В апреле текущего года в полицию обратилась жительница Владимира, которая написала заявление о факте воровства металлических цепей, которые служили оградой захоронений ее предков.
Полицейские устроили засаду на кладбище и задержали воришку с поличным, когда он пытался снять металлическую ограду другого захоронения. В ходе обыска квартиры подозреваемого были обнаружены десятки цепей. Общая масса изъятого имущества составила более двух тонн!
В полицейском участке задержанный сознался, что совершил несколько аналогичных краж в период с декабря 2017-го по апрель текущего года. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
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