Кладбищенский воришка

Очередного «охотника» за металлом задержали на днях полицейские ОМВД России по Судогодскому районы. 35-летний судогодец подозревается в хищении имущества с городского кладбища.

В апреле текущего года в полицию обратилась жительница Владимира, которая написала заявление о факте воровства металлических цепей, которые служили оградой захоронений ее предков.

Полицейские устроили засаду на кладбище и задержали воришку с поличным, когда он пытался снять металлическую ограду другого захоронения. В ходе обыска квартиры подозреваемого были обнаружены десятки цепей. Общая масса изъятого имущества составила более двух тонн!

В полицейском участке задержанный сознался, что совершил несколько аналогичных краж в период с декабря 2017-го по апрель текущего года. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.