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Челябинец спрятал наркотики на дереве у соседа
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Челябинец спрятал наркотики на дереве у соседа 

360tv.ru 56 минут назад
В апреле 2017 года сотрудники ФСБ задержали жителя Миасса, который спрятал около одного килограмма карфентанила (синтетический наркотик) на дереве у соседа. Об этом сообщило ИА Ura.ru. со ссылкой на пресс‐службу регионального УФСБ РФ.
Следствие установило, что зимой прошлого года задержанный приобрел для сбыта около одного килограмма карфентанила и спрятал наркотик в тайнике на дереве у соседа. Позже он продал несколько десятков граммов за 20 тысяч рублей. Наркодилера задержали после первой сделки и изъяли «товар» из тайника.
Суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и приговорил его к 16 годам лишения свободы.
В июле прошлого года автоинспекторы задержали иностранца, ехавшего из Москвы в Волгоград на такси. У него обнаружили свертки с синтетическими наркотиками, общий вес которых превысил 850 граммов.
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