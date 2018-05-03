Челябинец спрятал наркотики на дереве у соседа

В апреле 2017 года сотрудники ФСБ задержали жителя Миасса , который спрятал около одного килограмма карфентанила (синтетический наркотик) на дереве у соседа. Об этом сообщило ИА Ura.ru. со ссылкой на пресс‐службу регионального УФСБ РФ.

Следствие установило, что зимой прошлого года задержанный приобрел для сбыта около одного килограмма карфентанила и спрятал наркотик в тайнике на дереве у соседа. Позже он продал несколько десятков граммов за 20 тысяч рублей. Наркодилера задержали после первой сделки и изъяли «товар» из тайника.

Суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и приговорил его к 16 годам лишения свободы.