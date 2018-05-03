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Житель Казани подозревается в убийстве беременной женщины
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Житель Казани подозревается в убийстве беременной женщины 

АиФ Казань 58 минут назад
Фото: АиФ Казань
Мужчина подозревается в убийстве сожительницы, которая находилась на 6 месяце беременности, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Инцидент произошел 1 мая в квартире одного из домов по ул. Советской. По версии следствия, в то день 32-летний мужчина выпил, из-за чего с ним начала ругаться его 32-летняя сожительница. Женщина стала его упрекать в том, что он не работает, часто пьет, а она на 6 месяце беременности вынуждена подрабатывать частным извозом. Разозлившись, мужчина ударил ее ножом в грудь. Сын потерпевшей от первого брака вызвал «скорую», но по дороге в больницу женщина скончалась.
Причастность к совершению преступления мужчина признал.
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