Житель Казани подозревается в убийстве беременной женщины

Мужчина подозревается в убийстве сожительницы, которая находилась на 6 месяце беременности, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

Инцидент произошел 1 мая в квартире одного из домов по ул. Советской. По версии следствия, в то день 32-летний мужчина выпил, из-за чего с ним начала ругаться его 32-летняя сожительница. Женщина стала его упрекать в том, что он не работает, часто пьет, а она на 6 месяце беременности вынуждена подрабатывать частным извозом. Разозлившись, мужчина ударил ее ножом в грудь. Сын потерпевшей от первого брака вызвал «скорую», но по дороге в больницу женщина скончалась.

Причастность к совершению преступления мужчина признал.