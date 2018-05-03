В Астрахани врач-рентгенолог задержана за фиктивный протокол для длительного больничного

Врач-рентгенолог задержана при получении 40 тыс. рублей за оформление фиктивного протокола исследования для открытия больничного на длительный срок. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Следствие установило, что 23 апреля 2018 года врач-рентгенолог получила на своём рабочем месте в ренген-кабинете от местного жителя взятку 40 тыс. рублей за оформление недостоверного протокола исследования для открытия больничного на длительный срок.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.