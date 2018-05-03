Полицейские выявили в Белгородской области факт незаконной предпринимательской деятельности

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области установлена причастность 31-летнего жителя областного центра к незаконной предпринимательской деятельности.

Злоумышленник арендовал офис в Белгороде , где на протяжении полугода предлагал клиентам оформить займ под залог недвижимости. При этом услуги он предлагал незаконно — документов о регистрации в качестве юридического лица у мужчины не было. Подозреваемый переоформлял на себя квартиры белгородцев и продавал их.

Сумма извлеченного дохода составила более девяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Санкцией данной части статьи предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.