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Под Волгоградом «форточник» ограбил квартиру и сорвался с карниза 7 этажа
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Под Волгоградом «форточник» ограбил квартиру и сорвался с карниза 7 этажа 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
39-летний неоднократно судимый камышанин сорвался с карниза седьмого этажа после ограбления квартиры в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, утром 2 мая мужчина поступил в больницу с тяжелыми травмами и в состоянии наркотического опьянения. Врачи тут же сообщили о подозрительном пациенте полицейским. Те в ходе проверки узнали, что тот незадолго до госпитализации спустился с крыши на балкон квартиры, расположенной на девятом этаже. Попав в нее, он украл рюкзак, а также ювелирные украшения, мобильные телефоны и наручные часы. Заперев изнутри дверь квартиры на ключ, он попытался уйти через окно. Мужчина спустился через него в соседскую квартиру, но не удержал равновесие и сорвался вниз с карниза седьмого этажа вместе с награбленным.
Полицейские возбудили уголовное дело. После того, как врачи поправят состояние здоровья мужчины, правоохранители опросят его и отправят в спецлечебное учреждение закрытого типа до окончания следствия.
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