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Следователи установили личность подозреваемого в убийстве мужчины на улице Щепкина
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Следователи установили личность подозреваемого в убийстве мужчины на улице Щепкина 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Потерпевший скончался на месте происшествия.
Следователи Главного следственного управления СКР по Москве установили личность подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном на улице Щепкина в ночь со 2 на 3 мая. В ходе бытового конфликта ему был нанесен удар ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия. По данным следствия, мужчины были знакомы между собой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.
— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемого, — сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по столице.
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