Следователи установили личность подозреваемого в убийстве мужчины на улице Щепкина

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи Главного следственного управления СКР по Москве установили личность подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном на улице Щепкина в ночь со 2 на 3 мая. В ходе бытового конфликта ему был нанесен удар ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия. По данным следствия, мужчины были знакомы между собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ

— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемого, — сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция разыскивает подозреваемых в ранении трех человек