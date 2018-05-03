В Москве заочно арестовали сирийца за создание преступного сообщества

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Тверской суд Москвы заочно арестовал уроженца Сирии Алаа Кассадо, объявленного в международный розыск по обвинению в ряде преступлений, в том числе создании преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения. Обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск", — сказали в суде.

Максимальная санкция вменяемых иностранцу статей — 20 лет заключения. Кассадо заочно предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции и в покушении на незаконное использование чужого товарного знака.

Адвокат обвиняемого, как указали в суде, заявил о его невиновности. Как отметил защитник, его доверитель с женой постоянно живет в Москве, у него есть «работа и источник дохода» (детали не уточняются).

Где сейчас находится Кассадо, защитник не уточнил, но следствие допускает, что он уехал на родину в Сирию или в другую страну, сообщили в суде.