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В Москве заочно арестовали сирийца за создание преступного сообщества
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В Москве заочно арестовали сирийца за создание преступного сообщества 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал уроженца Сирии Алаа Кассадо, объявленного в международный розыск по обвинению в ряде преступлений, в том числе создании преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения. Обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск", — сказали в суде.
Максимальная санкция вменяемых иностранцу статей — 20 лет заключения. Кассадо заочно предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции и в покушении на незаконное использование чужого товарного знака.
Адвокат обвиняемого, как указали в суде, заявил о его невиновности. Как отметил защитник, его доверитель с женой постоянно живет в Москве, у него есть «работа и источник дохода» (детали не уточняются).
Где сейчас находится Кассадо, защитник не уточнил, но следствие допускает, что он уехал на родину в Сирию или в другую страну, сообщили в суде.
По данным газеты «Коммерсант», бизнесмен обвиняется в организации нелегального канала миграции, через который в Москву переправили множество жителей Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик. Как сообщает издание, они жили и работали на территориях ФГУП «Издательство „Известия“» и ФОН «Измайлово», где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт.
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