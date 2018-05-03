Ещё
Сириец арестован за создание преступного сообщества в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сириец арестован за создание преступного сообщества в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Тверской суд Москвы заочно арестовал уроженца Сирии Алаа Кассадо, который был объявлен в международный розыск по обвинению в ряде преступлений, в том числе создании преступного сообщества.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения. Обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск», — сказали в суде.
Сирийцу заочно предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции и в покушении на незаконное использование чужого товарного знака, передает РИА «Новости».
Максимальная санкция по всем вменяемым Кассадо статьям — 20 лет заключения.
Защита иностранца, как указали в суде, заявила о его невиновности. По словам адвоката, его доверитель с женой постоянно живет в Москве, у него есть «работа и источник дохода».
Однако не уточняется, где в данный момент находится Кассадо, хотя защита допускает, что он уехал на родину в Сирию или в другую страну.
Как сообщают СМИ, Алаа Кассадо обвиняют в организации нелегального канала миграции, через который в Москву переправлялись граждане Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик.
Они якобы жили и работали на территориях ФГУП «Издательство „Известия“ и ФОН „Измайлово“, где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Начальник госавиации Роскосмоса арестован Суд приговорил «приморских партизан» к срокам от восьми до 25 лет тюрьмы В Киеве молотком пытались добить раненного ножом ветерана «АТО»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель306
Полномочия Медведева передадут Кудрину834
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка81
Еще один мессенджер заблокируют в России226
Пока вы спали: 103 года строгого режима27
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение