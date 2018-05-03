Сириец арестован за создание преступного сообщества в Москве 

Тверской суд Москвы заочно арестовал уроженца Сирии Алаа Кассадо, который был объявлен в международный розыск по обвинению в ряде преступлений, в том числе создании преступного сообщества.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения. Обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск», — сказали в суде.
Сирийцу заочно предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции и в покушении на незаконное использование чужого товарного знака, передает РИА «Новости».
Максимальная санкция по всем вменяемым Кассадо статьям — 20 лет заключения.
Защита иностранца, как указали в суде, заявила о его невиновности. По словам адвоката, его доверитель с женой постоянно живет в Москве, у него есть «работа и источник дохода».
Однако не уточняется, где в данный момент находится Кассадо, хотя защита допускает, что он уехал на родину в Сирию или в другую страну.
Как сообщают СМИ, Алаа Кассадо обвиняют в организации нелегального канала миграции, через который в Москву переправлялись граждане Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик.
Они якобы жили и работали на территориях ФГУП «Издательство „Известия“ и ФОН „Измайлово“, где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт.