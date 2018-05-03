Три тонны фисташек украли со склада в Москве

Три тонны фисташек украли со склада в Бирюлево Западном

По словам собеседника агентства, 2 марта в полицию с заявлением о краже обратился генеральный директор компании. «По словам предпринимателя, неизвестный в ночное время взломал замок на воротах склада в Ступинском проезде и похитил из помещения партию орехов-фисташек массой три тонны. Материальный ущерб составил более 2,2 млн руб.», — сказал источник.

Сотрудники МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.