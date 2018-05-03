Ещё
Три тонны фисташек украли со склада в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три тонны фисташек украли со склада в Бирюлево Западном 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный похитил партию фисташек со склада на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 2 марта в полицию с заявлением о краже обратился генеральный директор компании. «По словам предпринимателя, неизвестный в ночное время взломал замок на воротах склада в Ступинском проезде и похитил из помещения партию орехов-фисташек массой три тонны. Материальный ущерб составил более 2,2 млн руб.», — сказал источник.
Сотрудники МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд продлил до 5 августа арест обвиняемого в шпионаже норвежца Ф.Берга Подростка задержали по подозрению в убийстве 22-летней девушки на юго-востоке Москвы Три человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой в ТиНАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель282
Полномочия Медведева передадут Кудрину830
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка81
Еще один мессенджер заблокируют в России223
Пока вы спали: 103 года строгого режима26
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение