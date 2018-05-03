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Кулойскому мстителю дали 16 лет строгого режима за убийство, поджог и еще четыре преступления
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Кулойскому мстителю дали 16 лет строгого режима за убийство, поджог и еще четыре преступления 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
45-летнему жителю Кулоя дали 16 лет колонии строгого режима за целый букет преступлений. В числе его «заслуг» — хищение и хранение оружия, убийство, поджог, кража денег и проникновение в жилище.
Николай Шехурин встал на скользкую дорожку в 2011 году. Тогда он похитил у односельчанина травматический пистолет.
В августе 2017 года знакомый Николая доверил ему свою банковскую карту и пароль от нее, чтобы тот сходил вместо него в магазин. Вместо покупок Шехурин снял с карты 11 тысяч рублей и забрал себе. О совершении этих двух преступлений стало известно только после совершения убийства.
— Местные жители все друг друга знают, поэтому не заявляли. А когда возбудили дело об убийстве, то потерпевший уже написал заявление, — пояснила пресс-секретарь регионального СУ СК Светлана Тарнаева.
Спустя несколько месяцев после кражи Шехурин залез в дом 53-летнего соседа и похитил у него карабин. На следующий день, 25 октября, сосед обвинил Шехурина в краже и между ними завязалась ссора. Утром следующего дня Николай в отместку поджег автомобиль соседа. Когда тот выбежал его тушить, Шехурин выстрелил в него из его же карабина.
Раненый мужчина смог забежать к себе домой, но Николай пошел за ним и убил его. В тот же день жители обратились в полицию.
Во время следствия Шехурин признался в совершенных преступлениях, сообщает Следственный комитет по Архангельской области. Он пояснил, что карабин похитил, потому что сосед, по словам осужденного, часто выпивал и начинал стрелять в своем дворе. И убивать он его не хотел, только напугать, а автомобиль поджег из мести.
В ходе же судебного заседания Шехурин пошел на попятную и отказался признавать свою вину, сообщает прокуратура по Архангельской области.
— Он выдвигал версии о том, что он не совершал преступления, что все совершалось другими лицами, что у него не было мотивов никаких. Он писал заявление, что на него было оказано давление со стороны правоохранительных органов во время следствия, но его отклонили, так как никаких доказательств не было приведено, — рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Бубновская.
Кроме 16 лет колонии, Шехурин должен выплатить 3,1 миллиона рублей моральной компенсации. С этим требованием обратились сразу четверо — сестра, брат и сын убитого за убийство, а его жена требовала компенсацию еще по факту проникновения в жилище.
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