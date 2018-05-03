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СК в Солнечногорском районе возбудил дело об убийстве мужчины в драке
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СК в Солнечногорском районе возбудил дело об убийстве мужчины в драке 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Следствие возбудило в Солнечногорском районе уголовное дело об убийстве по факту гибели в драке мужчины, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
«В пос. Жуково 1 мая около одного из домов на почве внезапно возникших неприязненных отношений между группой молодых людей произошла драка. В результате потасовки, с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости в больницу были госпитализированы трое мужчин, один из которых скончался при оказании медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — рассказала О. Врадий.
Подозреваемый в убийстве был задержан по «горячим следам», им оказался 37-летний гражданин Белоруссии. Во время драки он также получил различные травмы, поэтому после задержания его госпитализировали. «Вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения будет решен сразу после улучшения состояния его здоровья», — добавила представитель СК.
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