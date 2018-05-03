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Один человек погиб и двое пострадали в драке с поножовщиной в Солнечногорском районе
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Один человек погиб и двое пострадали в драке с поножовщиной в Солнечногорском районе 

360tv.ru 1 час назад
Полиция возбудила уголовное дело после гибели одного и ножевых ранений еще двух молодых людей в драке в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщение о потасовке в поселке Жуково поступило от местных жителей 1 мая в 21:23. Участниками драки оказались две группы мужчин: нападавшим было 30-37 лет, а потерпевшим — 21-24 года. Молодых людей госпитализировали с ножевыми ранениями. При оказании медицинской помощи один из них скончался.
Выжившие оказались местными жителями. Подозреваемые — граждане Белоруссии и безработный житель поселка. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Причастные к преступлению задержаны, один из них помещен в Центральную больницу Солнечногорского района с травмами кистей рук, выставлен пост охраны. Полицией изъяты три ножа и смыв вещества бурого цвета.
Изрезанного мужчину бросили у дверей больницы. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на юго-востоке Москвы в районе Текстильщиков. Звонок поступил из медицинского учреждения, куда доставили мужчину, пострадавшего от множественных ран и ножевых ранений.
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