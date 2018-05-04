Продавец-рецидивист снова попался в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке директор магазина цифровой техники сообщил, что в ходе проведения ревизии обнаружена пропажа ноутбука стоимостью 20 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела опрос заявителя и сотрудников магазина. Под подозрение попал продавец-консультант магазина цифровой техники.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.