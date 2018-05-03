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Директора департамента нижегородской мэрии поймали на крупной взятке
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Директора департамента нижегородской мэрии поймали на крупной взятке 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Юрию Щеголеву вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании помощь при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» в Советском районе. За свои услуги Щеголев потребовал 6,5 миллионов рублей — около 5% от стоимости контракта.
Заявка и документация фирмы не соответствуют требованиям конкурса. Однако директор департамента дал указания членам комиссии признать ее действительной. По результатам аукциона с строительной компанией заключили муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 млн рублей.
2 мая 2018 года в салоне автомашины Lexus Юрий Щеголев получил от директора фирмы-победителя последнюю часть взятки в размере 800 тысяч рублей. Его взяли с поличным. Разработка подозреваемого велась совместно следователями СК и оперативными сотрудниками УФСБ.
Щеголеву предъявлено обвинение, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.
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