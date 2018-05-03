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Екатеринбуржец наворовал голубого топлива почти на 80 тысяч рублей
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Екатеринбуржец наворовал голубого топлива почти на 80 тысяч рублей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Житель Верх-Исетского района Екатеринбурга несанкционированно подключил к сети газоснабжения свой частный дом по улице Котовского и в течение почти двух месяцев бесплатно пользовался голубым топливом. АО «Екатеринбурггаз» был причинен материальный ущерб в размере 79 338 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.3 ст.158 УК РФ, по которому в настоящее время проводится расследование.
Данное уголовное дело стало четвертым, возбужденным в отношении расхитителей газа с начала 2018 года. По одному из них уже вынесен приговор. Осенью прошлого года хозяйка дома по переулку Чупина незаконно подключила к газопроводу свой газовый котел, использовав резиновый шланг и металлические хомуты. Голубым топливом женщина пользовалась безвозмездно почти 4 месяца, похитив 2 863 кубометра газа.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 50-летнюю женщину к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно (с испытательным сроком 2 года). Иск на сумму 126 тысяч рублей о возмещении материального ущерба поставщику газа удовлетворен в полном объеме.
Следует отметить, что в 2017 году по фактам хищения газа в Екатеринбурге было возбуждено 7 уголовных дел.
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