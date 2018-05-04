В бийском бассейне обрушился потолок. СК возбудил уголовное дело

Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте нынешнего года в бассейне «Дельфин». Случилось частичное обрушение перекрытия крыши, и обломок конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду. При этом ЧП произошло в момент тренировки, но по счастливой случайности никто не пострадал. По факту случившегося следователи провели доследственную проверку, а после возбудили уголовное дело по статье «Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Если следователи установят, что должностные лица действительно ответственны за произошедший инцидент, то им может грозить до двух лет заключения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: sledcom.ru.