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В Подмосковье две женщины и ребенок скончались предположительно от пищевого отравления
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В Подмосковье две женщины и ребенок скончались предположительно от пищевого отравления 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Две женщины и ребенок скончались, предположительно, от пищевого отравления в Раменском районе Подмосковья. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
"2 мая в поселении Удельная в квартире обнаружены тела трех человек: двух женщин (1956 и 1984 годов рождения) и мальчика (2015 года рождения) без внешних признаков насильственной смерти. Следствие и эксперты рассматривают как вероятную причину смерти пищевое отравление", — сообщила Врадий.
По ее словам, предположение о пищевом отравлении основано на характере пятен на телах погибших. Точную причину смерти установит экспертиза.
По предварительным данным, женщина вместе с матерью и сыном приехала из Москвы за город. Спустя некоторое время она перестала отвечать на звонки мужа, и он попросил соседей проверить, все ли в порядке. «Назначено проведение ряда экспертиз. В ближайшее время планируется проведение следственных и процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщила Врадий.
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