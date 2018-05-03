В Волгограде продавец голыми руками отбилась от грабителя с ножом 

Продавец салона сотовой связи голыми руками отбилась от 24-летнего грабителя в Волгограде, получив от него удар ножом в шею.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, злоумышленник не смог справиться с девушкой и украсть телефон, поэтому скрылся. После того, как продавец обратилась в больницу и полицию, преступника задержали. Угрозы жизни девушки нет.
Полицейским удалось выяснить, что 21 апреля грабитель, закрыв лицо медицинской маской, угрожая ножом другому продавцу еще одного салона сотовой связи, украл телефон стоимостью более 8 000 рублей. Как оказалось, грабитель уже ранее был неоднократно судим.
Полицейские предполагают, что грабитель мог совершить больше преступлений, поэтому просят всех, кто пострадал от него и узнал его, обратиться в полицию по телефонам 93-01-11 (дежурная часть УМВД по Волгограду), 62-40-20 (дежурная часть отдела полиции № 8), 93-76-83 и 93-76-62 (уголовный розыск отдела полиции №8).