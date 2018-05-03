В Волгограде продавец голыми руками отбилась от грабителя с ножом

Продавец салона сотовой связи голыми руками отбилась от 24-летнего грабителя в Волгограде , получив от него удар ножом в шею.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, злоумышленник не смог справиться с девушкой и украсть телефон, поэтому скрылся. После того, как продавец обратилась в больницу и полицию, преступника задержали. Угрозы жизни девушки нет.

Полицейским удалось выяснить, что 21 апреля грабитель, закрыв лицо медицинской маской, угрожая ножом другому продавцу еще одного салона сотовой связи, украл телефон стоимостью более 8 000 рублей. Как оказалось, грабитель уже ранее был неоднократно судим.