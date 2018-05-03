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Грабитель порезал лицо сотруднице салона сотовой связи в Волгограде
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Грабитель порезал лицо сотруднице салона сотовой связи в Волгограде 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда 24-летний мужчина, вооружившись ножом и медицинской маской, напал на салон сотовой связи. Выждав удобный момент, она напал на продавца-консультанта. В потасовке грабитель порезал лицо девушке, но несмотря на это, оказался ни с чем на улице.
— 1 мая в 17:32 в салоне сотовой связи «Теле-2», расположенном на проспекте Геров Сталинграда, 33Г, мужчина, причинив ножом резаную рану подбородка продавцу салона сотовой связи, пытался похитить сотовый телефон, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сотрудниками отдела полиции № 8 по горячим следам был задержан 24-летний житель улицы Электростальной.
Грабитель порезал продавца
На записи камеры наблюдения, установленной в салоне, видно, что несмотря на неожиданное нападение, 24-летняя девушка не растерялась и вступила в схватку с преступником. Волгоградка отпиралась до тех пор, пока грабитель не оказался на улице.
У задержанного изъяли медицинскую маску и одежду. Полиция просит внимательно посмотреть видео с задержанным и сообщить о других возможных преступлениях, совершенных с его участием.
— Не исключено, что это не единственный эпизод, и полиция просит всех, кто мог бы пострадать от действий задержанного и не сообщал об этом в полицию, обратиться в отдел Красноармейского района или по телефону 02, — просят в регионально управлении МВД России.
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