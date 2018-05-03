Арестовано имущество бывшего замглавы Нюрбинского района

Его обвиняют в незаконной выдаче 6,6 млн рублей из муниципального бюджета.

По версии следствия, преступление было совершено в 2015 году. Обвиняемый незаконно вынес распоряжение о выдаче аванса ООО «СтройТехнология». При этом он знал, что компания уже получила аванс и еще не завершила строительно-монтажные работы на объекте стадиона на 3000 мест со стрелковым тиром. На счет компании перевели 6,6 млн рублей. Получив деньги, ООО «СтройТехнология» к установленному строку работы не выполнило. Позже заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта.

Деньги или их эквивалент в виде строительных материалов в бюджет района возвращены не были, сообщает ИА YakutiaMedia.

Следователи приняли меры по возмещению причиненного ущерба. С этой целью на имущество экс-чиновника наложен арест.

Уголовное дело против бывшего замглавы района направлено в суд. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).