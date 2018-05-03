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СК предъявил обвинение школьникам за распространение психотропных веществ на Урале
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СК предъявил обвинение школьникам за распространение психотропных веществ на Урале 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение подросткам за распространение психотропных веществ в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области двум школьникам в возрасте 16-17 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в апреле в школе Магнитогорска был задержан старшеклассник, у которого при себе находились наркотические средства. Также были задержаны двое его знакомых. «Подростки размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов города Магнитогорска для последующего сбыта. Всего у них было изъято более 9 грамм синтетического наркотического средства, третий школьник допрошен следователем СК в качестве подозреваемого в совершении данного преступления», — пояснили там.
Следователи проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.
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