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В Башкирии стали чаще брать взятки
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В Башкирии стали чаще брать взятки 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
За первый квартал 2018 года в Башкирии зарегистрировано 38 преступлений по статье «Получение взятки». Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры России.
За весь 2017 год по статье «Получение взятки» в республике зарегистрировано 62 преступления. Таким образом, число коррупционных фактов, совершенных за три месяца, уже превысило половину годового уровня за 2017-й. При таких темпах в 2018 году количество преступлений этой направленности может превысить прошлогодний показатель в несколько раз.
По итогам марта зарегистрировано также 10 преступлений по статье «Дача взятки» (в прошлом году — 22). По данным ведомства, в I квартале 2018 года на предварительное расследование направлялись 22 дела по получению взятки и 12 дел по даче взятки. В суд были направлены 22 и 11 дел соответственно. Одно дело о даче взятки признано нераскрытым.
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