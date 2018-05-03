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СК назначил новые экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове
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СК назначил новые экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Диалог
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ назначил ряд новых экспертиз по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По уголовному делу о гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове назначен ряд дополнительных сложных экспертиз. В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям", — сообщила Петренко.
К проведению экспертиз привлекли ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.
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