СК назначил новые экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ назначил ряд новых экспертиз по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По уголовному делу о гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове назначен ряд дополнительных сложных экспертиз. В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям", — сообщила Петренко.

К проведению экспертиз привлекли ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.