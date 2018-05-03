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В Кирове женщину за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам
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В Кирове женщину за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Кировчанка не платила деньги на содержание сына с 2015 года.
Мировой судья Первомайского района Кирова вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая отказывалась платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.
Общая задолженность с 2015 года составила 277 500 рублей, рассказали в прокуратуре.
Решение о взыскании было вынесено ещё в 2015 году. Так как кировчанка отказывалась платить деньги, в сентябре 2017 года её приговорили к обязательным работам сроком на 100 часов. Тем не менее, это никак не повлияло на неё, и женщина продолжала игнорировать требования суда.
“В итоге в отношении кировчанки возбудили уголовное дело и приговорили к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 10% зарплаты ежемесячно в доход государства, — пояснили в прокуратуре. — Смягчающим обстоятельством суд счёл наличие у женщины хронического алкоголизма”.
Фото — hibiny.com
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