В Кирове женщину за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам

Кировчанка не платила деньги на содержание сына с 2015 года.

Мировой судья Первомайского района Кирова вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая отказывалась платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

Общая задолженность с 2015 года составила 277 500 рублей, рассказали в прокуратуре

Решение о взыскании было вынесено ещё в 2015 году. Так как кировчанка отказывалась платить деньги, в сентябре 2017 года её приговорили к обязательным работам сроком на 100 часов. Тем не менее, это никак не повлияло на неё, и женщина продолжала игнорировать требования суда.

“В итоге в отношении кировчанки возбудили уголовное дело и приговорили к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 10% зарплаты ежемесячно в доход государства, — пояснили в прокуратуре. — Смягчающим обстоятельством суд счёл наличие у женщины хронического алкоголизма”.

Фото — hibiny.com