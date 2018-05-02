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Двое мужчин с ножом ограбили школьника на востоке Москвы
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Двое мужчин с ножом ограбили школьника на востоке Москвы 

РИАМО 21 час назад
Двое неизвестных с ножом на улице Уссурийской в столице напали на школьника и похитили у него телефон и аудиоколонку, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«В ОМВД поступило сообщение от женщины о том, что 1 мая в 19:30 у дома №4 на улице Уссурийская двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, ее несовершеннолетнему сыну 2001 года рождения, ученику 10 класса, открыто похитили сотовый телефон, аудиоколонку и скрылись», — сказал собеседник агентства.
По его словам, материальный ущерб составил около 76,5 тысяч рублей.
По данному факту следователи проводят проверку, заключил представитель пресс-службы.
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