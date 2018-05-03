В Петербурге начата проверка после третьей за три месяца смерти задержанного в полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Следователи начали проверку по факту смерти задержанного в отделе полиции, которая стала третьим для Петербурга случаем гибели человека в камере за последние три месяца. Как сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, по предварительным данным мужчина совершил самоубийство.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 2 мая 2018 года в 27 отделе полиции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга тела 37-летнего мужчины, задержанного за совершение административного правонарушения. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство", — сказали в пресс-службе управления.

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что накануне местного жителя доставили в отдел полиции, составили административный протокол, после чего мужчину поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. «Позднее правонарушитель был обнаружен нарядом полиции в повешенном состоянии. В настоящее время проводится проверка по данному факту», — добавили в ГУ МВД.

За два месяца до этого инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после смерти 35-летнего задержанного за административное нарушение мужчины в одном из отделов полиции Невского района петербурга. Его тело обнаружили в камере с повреждениями, характерными для удушения. Тогда следователи пришли к выводу, что, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.