В Петербурге начата проверка после третьей за три месяца смерти задержанного в полиции 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту смерти задержанного в отделе полиции, которая стала третьим для Петербурга случаем гибели человека в камере за последние три месяца. Как сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, по предварительным данным мужчина совершил самоубийство.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 2 мая 2018 года в 27 отделе полиции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга тела 37-летнего мужчины, задержанного за совершение административного правонарушения. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство", — сказали в пресс-службе управления.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что накануне местного жителя доставили в отдел полиции, составили административный протокол, после чего мужчину поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. «Позднее правонарушитель был обнаружен нарядом полиции в повешенном состоянии. В настоящее время проводится проверка по данному факту», — добавили в ГУ МВД.
За два месяца до этого инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после смерти 35-летнего задержанного за административное нарушение мужчины в одном из отделов полиции Невского района петербурга. Его тело обнаружили в камере с повреждениями, характерными для удушения. Тогда следователи пришли к выводу, что, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.
В начале февраля этого года также в камере, но следственного изолятора на улице Академика Лебедева, а не отдела полиции, нашли тело арестованного по делу о мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны РФ предпринимателя, топ-менеджера АО «Новит Про» Валерия Пшеничного. Следователи возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства», после чего издание "Новая газета" со ссылкой на судмедэкспертов писала о том, что Пшеничный скончался не от неоказания ему медицинской помощи и не от суицида, а был убит.
Адвокат Пшеничного заявил ТАСС, что исследование не ответило на вопрос о причинах его смерти, но эксперты нашли на теле предпринимателя следы удушья, ожоги, порезы, а начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко сообщил, что обладает доказательствами непричастности сотрудников изолятора и подследственных к смерти предпринимателя. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в прокуратуру по поводу выяснения обстоятельств смерти топ-менеджера.