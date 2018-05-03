Ещё
Кто возместит ущерб, если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто возместит ущерб, если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Попал в ДТП, а у виновника нет полиса ОСАГО. Как теперь возмещать ущерб?
— Главный принцип страхования по ОСАГО — возмещение ущерба пострадавшим лицам и их имуществу. Автогражданская ответственность не привязана к транспортному средству и его собственнику. Выплаты производятся только в случае страховки с самим водителем, — отвечает представитель страховой компании Юрий Нехайчук. — По полису ОСАГО можно возместить до 400 тыс. рублей за повреждение автомобиля и до 500 тыс. рублей — за здоровье и жизнь. В случае если в аварию попали несколько автомобилей, выплаты производятся каждому, а не делятся пропорционально. Если же страховки нет, то остаётся подать в суд и взыскивать ущерб с виновника, который будет отвечать за причинённый вред своим имуществом, а если имеющихся средств недостаточно, то будущей зарплатой.
Когда полиса нет у пострадавшего участника ДТП, то он не получает возмещения ущерба. Страхование — это взаимная ответственность.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае бухгалтер присвоила деньги жильцов на оплату услуг ЖКХ В Красноярске будут судить хозяйку «резиновой квартиры» В Красноярске инспектора ГУФСИН подозревают в получении взятки коньяком
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель300
Полномочия Медведева передадут Кудрину835
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка81
Еще один мессенджер заблокируют в России224
Пока вы спали: 103 года строгого режима27
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение