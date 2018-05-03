Кто возместит ущерб, если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО?

Попал в ДТП, а у виновника нет полиса ОСАГО. Как теперь возмещать ущерб?

— Главный принцип страхования по ОСАГО — возмещение ущерба пострадавшим лицам и их имуществу. Автогражданская ответственность не привязана к транспортному средству и его собственнику. Выплаты производятся только в случае страховки с самим водителем, — отвечает представитель страховой компании Юрий Нехайчук . — По полису ОСАГО можно возместить до 400 тыс. рублей за повреждение автомобиля и до 500 тыс. рублей — за здоровье и жизнь. В случае если в аварию попали несколько автомобилей, выплаты производятся каждому, а не делятся пропорционально. Если же страховки нет, то остаётся подать в суд и взыскивать ущерб с виновника, который будет отвечать за причинённый вред своим имуществом, а если имеющихся средств недостаточно, то будущей зарплатой.

Когда полиса нет у пострадавшего участника ДТП, то он не получает возмещения ущерба. Страхование — это взаимная ответственность.