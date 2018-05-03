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Мошенница в Ейском районе «обсчитывала» продавцов в магазине
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Мошенница в Ейском районе «обсчитывала» продавцов в магазине 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Мошенница в Ейском районе обманывала продавцов в магазине и воровала продукты.
В полицию Ейского района обратились работники местных магазинов и сообщили, что их обманула мошенница. Полицейские установили, что неизвестная женщина везде действовала по одному и тому же алгоритму: совершала покупки в торговых точках, передавала продавцам денежные средства за товар и получала сдачу. Позже она отказывалась от покупки, однако сдачу возвращала не всю. В одном из магазинов дама не удержалась и похитила продукты питания. В общей сумме ущерб составил 50 тысяч рублей.
31-летнюю жительницу Армавира задержали в Ростовской области с помощью камер видеонаблюдения, которые засекли передвижение мошенницы на автомобиле.
Против женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит срок до 5 лет лишения свободы. Сейчас с нее взята подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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