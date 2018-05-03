Мошенница в Ейском районе «обсчитывала» продавцов в магазине

Мошенница в Ейском районе обманывала продавцов в магазине и воровала продукты.

В полицию Ейского района обратились работники местных магазинов и сообщили, что их обманула мошенница. Полицейские установили, что неизвестная женщина везде действовала по одному и тому же алгоритму: совершала покупки в торговых точках, передавала продавцам денежные средства за товар и получала сдачу. Позже она отказывалась от покупки, однако сдачу возвращала не всю. В одном из магазинов дама не удержалась и похитила продукты питания. В общей сумме ущерб составил 50 тысяч рублей.